Pevkur saatis kõigile Reformierakonna liikmetele oma raha eest kirja, Michali kiri läks erakonna postiga

Reformierakonna esimeheks kandideerinud Hanno Pevkur saatis kõigile Reformierakonna liikmetele enda mõtteid tutvustava kirja. Sellega seotud kulud on tal kavas endal tasuda.

Erakonnakaaslaste aadressid palus Pevkur erakonna kontoril saata kirjade saatmisega tegelevale Omnivale.

Ta nentis, et kirjade trükkimine ja saatmine maksab midagi, aga kui palju, ei osanud ta öelda, sest ta pole Omnivalt arvet veel saanud. Pevkur ütles, et on kampaania käigus palju ringi sõitnud, mistõttu on tekkinud ka kulutusi. Järgmisel nädalal on kavas kulud kokku lüüa.

Kampaaniaga seotud kulud lubas Pevkur ise kinni maksta, abi kelleltki küsida tal plaanis pole.

Reformierakonna pressiesindaja Silver Pukk teatas, et erakond pakkus mõlemale esimehe kandidaadile võimalust lisada oma trükis erakonna poolt saadetava üldkogu meeldetuletuse juurde. Hanno Pevkur soovis oma trükise saata eraldi, samuti tasub ta ise saatekulude eest.

Michali sõnul on aeg kõige kallim, mida ta on kampaaniasse panustanud ja mille panustamist teistelt palunud. "Päevad on pikad ja muuks aega ei jää. Telefonikõnesid on hulga, sotsiaalmeedias kulub mõnisada eurot. Mõned ürituste arved on - suurusjärgus sadakond eurot jne," kommenteeris Michal.

"Ja küllap on ka muid ettevõtmisi, sealhulgas üks küsitlus. Kui homme kampaania läbi, löön kulud kokku ja maksan kõik oma taskust," kinnitas Michal.