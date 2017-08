Pevkur Ratasele: Keskerakond suunaku Kremli propagandakanali peale kuluvad pool miljonit hoopis ETV+i

Reformierakonna esimees Hanni Pevkur soovitab peaministril propagandakanalist PBK saadete ostmise asemel rahastada ETV+i, mille reitingud on avamisest saati madalad püsinud.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on kahetsusväärne, et Tallinna linnavalitsust juhtiv Keskerakond on ostnud juba aastaid Kremli propagandakanaliks nimetatud PBK-lt maksumaksja raha eest saateid, mis kirjade järgi peaksid olema infosaated linnaelanikele, kuid tegelikult on tõde moonutav propaganda.

Pevkuri väitel on sellega venekeelsele elanikkonnale juba aastaid näidatud Eestit kõverpeeglist, lõhestades ühiskonda ja lükates muukeelseid inimesi aina sügavamasse isolatsiooni. "Sellele, et eestlased ja venelased elavad paralleelühiskondades ning et see probleem on pigem süvenev, viitas ka tänavune inimarengu aruanne," märkis Pevkur.

"2015. aastal, kui Reformierakonna juhitud valitsus otsustas eraldada raha venekeelse ETV+ loomiseks, oli üheks argumendiks see, et venekeelsele elanikkonnale tekiks kanal, kust saab kallutamata infot, kuhu venekeelne elanikkond koondada oma arvamusi ja kogemusi vahetama. Raadio4 on teinud väga head ja tänuväärset tööd, kuid televisioon on teadagi hoopis midagi muud," lausus Pevkur.

"Hea Jüri Ratas, siin on Sulle kui Keskerakonna juhile konkreetne ettepanek: las sinu juhitava erakonna tegevlinnapea suunab selle pool miljonit eurot ETV+i," sõnas Pevkur. Kuna ETV+ kanali eelarve on praegu alla kahe miljoni euro, on see Pevkuri kinnitusel poole miljoni eurone rahasüst piisav, et aidata ajakirjanikel luua paremat programmi ja kasvatada vaatajaskonda.

"Kohtusin hiljuti ETV+ juhi Darja Saarega ja ta ütles, et selle rahaga saaks toota näiteks Ringvaate sarnast igapäevast saadet koos venekeelse iganädalase arutelusaatega. Ehk pool miljonit oleks väga suur ja tugev lisa objektiivse venekeelse meedia toetuseks," lisas Pevkur.

Venekeelsete kanalite reitingute seas jagab ETV+ Eestis viimast kohta CTC-ga. Seega ei ole kanal siiani suutnud oma vaadatavust avamishetke tulemusest kõrgemale tõsta.