Pevkur: on üleval mõningad kohustused, need planeerime aasta jooksul ära maksta

Reformierakonna juhatus pidi täna arutama erakonna eelmise majandusaasta aruannet, aga kvoorum ei tulnud kokku. Mitteametlikult arutasid kohaletulnud seda siiski peaaegu kaks tundi. Peale seda vastas erakonna esimees Hanno Pevkur mõnele küsimusele.

Räägitakse, et Reformierakonnal on suured võlad. Kui suured võlad on suured?

Reformierakond toimetab nagu ikka valimisaasta järgselt. On veel üleval mõningad kohustused, need katame ära, läheme valimistele loodetavasti vastu nii, et on võimalik väga hea kampaania teha.

Kas need võlad saavad selle aasta jooksul makstud?

Praeguse plaani kohaselt küll.

Reformierakond saab riigilt 1,6 miljonit aastas. Kui palju peab kulutama, et sellise sissetuleku pealt hädas olla?

Ma ei ütleks, et me rahaliselt hädas oleksime. Pärast valimisaastat, nagu varemgi, on kohustused üleval. 1,6 miljonit on tõesti aastane toetus riigieelarvest, aga Reformierakond on ka väga suur. Eks me teeme oma kulutused ikka ratsionaalselt ja mõistlikult.

Kas järgmisel aastal riigikogu valimistel reklaamiks ikka raha jätkub?

Kõik sõltub ka sellest, kuidas meie head toetajad näevad võimalust meid toetada. Mida rohkem õnnestub saada eratoetajaid, seda parema kampaania saame teha.

Ehk mingit ebatavalist majanduslikku kitsikust ei ole?