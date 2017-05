Pevkur läbi kukkunud eelnõust: valitsuskoalitsioonil puudub töövõime

Täna kukkus riigikogus lõpphääletusel läbi riigihangete seaduse eelnõu, mis näitab opositsiooni esindajate sõnul, et Keskerakonna, IRL-i ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonil ei ole riigikogus oma poliitika teostamiseks hääli.

„Juba pikka aega poliitkuluaarides ringelnud valitsusparteide vahelised ebakõlad said täna kinnitust. Riigihangete seaduse läbikukkumine näitas, et Keskerakonnal, IRL-il ja sotsiaaldemokraatidel ei ole riigikogus 51 enamushäält,“ lausus Reformierakonna fraktsiooni esimees Hanno Pevkur.

„Raske on leida põhjuseid, miks valitsuse koostöövõime peaks paranema, sest lähiajal on toimumas IRL-i esimehe valimised. IRL-i jaoks on valitsuses olek või mitteolek eksistentsiaalne küsimus. Uuelt erakonna esimehelt oodatakse enda kehtestamist valitsuses, sest hetkel ollakse teostamas kahe vasakpoolse erakonna poliitikat ja IRL-i nägu selles valitsuses näha ei ole,“ lisas Pevkur.

Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnelenud endine riigihalduse minister Arto Aas märkis, et valitsusliit pressis viimasel hetkel riigihangete seadusesse punkte, mis oleks hüppeliselt kasvatanud riigi halduskoormust ning muutnud riigihangete korraldamise kallimaks ja aeganõudvamaks.

„Meid häirib uue koalitsiooni õigusloome stiil, mis surub seadustesse läbi arutamata lahendusi, millel puudub elementaarne mõjude analüüs ja pikaajaline vaade,“ ütles Aas.

Euroopa Liidu direktiivid tulnuks varsti juba pooleteise aasta eest üle võetud saama, kuid nüüd algab seadusandluskarussell algusest peale. Euroopa Komisjon veab juba praegu rikkumismenetlust, mis võib päädida kopsaka trahviga.