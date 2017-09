Pevkur koostööd EKREga ei välista, ent on selle suhtes siiski kriitiline

"EKRE ei ole nende valimiste peateema ei Tallinnas, ega mujal Eestis. Nii nagu ei ole valimiste peateema see, kes kellega koalitsiooni teeb," ütleb Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, kes jätab otsad EKRE osas lahtiseks.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles TV3 saates Kolmeraudne, et Reformierakond ei tee Tallinnas mingil juhul koalitsiooni Keskerakonnaga ja on seega valmis koalitsiooniks EKREga.

Pevkur seda ei kinnita, rääkides üldsõnaliselt. "Mööngem - olukord Tallinna juhtimisega on väga kehv. Keskerakonna korruptsioonijamadel ei paista lõppu, tulevikuvisiooni Keskerakonnal Tallinna jaoks pole. Võimalus stagnatsiooni murdmiseks on nendel valimistel aga suurem kui kunagi varem ja ainult see saabki praegu olla nende valimiste põhiküsimus," sõnas ta Delfile.

"Võim tuleb pealinnas vahetada, aga tõsi on, et Reformierakonnal on näiteks EKREga erimeelsused mitmetes küsimustes väga suured ja diametraalselt vastukäivad. Peamiselt küll riiklikul tasemel ja seoses inimeste põhiõigustega ning arusaamadega Eesti välis- ja julgeolekupoliitikast."

Ta lisab, et kes kellega koalitsioonikõnelusi pidada saab või ei saa, selgub peale 15. oktoobrit.