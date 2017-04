Pevkur: kõikidele rullnokkadele tuleb meelde tuletada, et liikluses käitumise reeglid kehtivad kõigile ühtmoodi

Riigikogulane Hanno Pevkur leiab, et nädalavahetusel Pirital ligi 200 km/h kihutanud mehe teelet välja rammimise osas tuleb politseid otsustavuse eest tunnustada. Ta leiab, et "rullnokkadele meelde tuletada, et liikluses käitumise reeglid kehtivad kõigile ühtmoodi".

"Soovides mõista kõiki, kelle arvates läks politsei üle piiri, siis seda mõistmist kahjuks ei teki. Me kõik soovime, et liikluses arutult kihutavaid huligaane poleks. Ja nüüd kui politsei on ühe sellise liiklusest suhteliselt ohutult kõrvaldanud, on kisa lahti," kirjutas Pevkur sotsiaalmeedias.

Pevkuri sõnul on aga veel imelikum lugeda kihutaja enda arvamust, et miks küll politsei pidi nii käituma? "Kihutaja vist unustab väikese detaili, et kogu arutelu praegu poleks, kui ta oleks politsei esimese märguande peale peatunud. Ei. Ta otsustas valida arulageda kihutamise läbi linna, kus kiirused kasvasid pööraseks. Selles olukorras peab loomulikult politsei käituma otsustavalt ja rikkumise lõpetama".

Igaüks võiks Pevkuri sõnul ennast korraks mõelda patrulli rolli - oled andnud peatumismärguande ja sellele ei alluta. Ei tea, kas inimene põgeneb, kuna tal pole lube, ta on joobes, tal on kaasas midagi ebaseaduslikku või midagi muud.

"Fakt on see, et tagaajamise käigus kasvavad kiirused väga suureks ja hetkega tuleb teha otsus inimelude säästmiseks. Nagu lõpptulemus näitab, tegi politsei õige otsuse. Tervisekahjud olid minimaalsed ja keegi kolmas kannatada ei saanud. Meenutan, et aastaid tagasi ühe juhtumi puhul nii hästi ei läinud, kui näiliselt lihtsat peretüli lahendama minnes kaotas kaks inimest elu ja politseinik sai vigastada. Selle liiklushuligaani juurde tagasi tulles, tuleb politseid otsustavuse eest tunnustada ja kõikidele rullnokkadele meelde tuletada, et liikluses käitumise reeglid kehtivad kõigile ühtmoodi," sõnas Pevkur.

Loe veel

Delfi kirjutas, et ööl vastu laupäeva kihutas lubadeta mootorrattur 200 km/h läbi Tallinna linna ignoreerides politsei peatumismärguannet. Lubadeta 25-aastast meest hakati Lauluväljaku kandis taga ajama, Narva maantee ja Vana-Kuuli ringristmikul saadi juht ning kaasreisija lõpuks kätte.

Lähenedes Narva maantee ja Vana-Kuuli ringristmikule pidurdas mootorratas manöövri sooritamiseks hoo maha ja patrull tegi otsuse mootorrattas teelt välja suruda. Ratast juhtis 22-aastane Andre, kel puudus vastava kategooria juhtimisõigus. Lisaks kukkus rattalt maha kaasreisija, 22-aastane naine. Mõlemad viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Kesklinna politseijaoskonna patrullitalituse juhi Taavi Kirsi sõnul oli mootorratta väljasurumine väiksel kiirusel läbimõeldud otsus, millega hoiti ära tõsisem õnnetus. "Politsei sekkub otsustavalt, kui teel sõidab ligi 200km/h ja tahtlikult peatumismärguannet eirav juht, kes võib olla teistele ohtlik. Ülisuurel kiirusel toimunud avarii puhul oleks tõenäoline, et raskeid vigastusi oleks saanud nii mootorrattaga sõitnud noored kui ka juhuslikult teele sattunud inimesed."

Andre oli pärast kihutamist ja tabamist aga nördinud, et ta teelt välja rammiti. "Oli see ikka läbimõeldud manööver? Ma saan aru, kui oleksin sõitnud üksi. Mul oli tagaistmel tagaajamisega väga kaudselt seotud naine," selgitas mees.