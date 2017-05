Pevkur: koalitsiooni sepitsetud kolmapäevane maratonistung ei jäta aega sisuliseks debatiks

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Hanno Pevkuri sõnul on valitsuskoalitsiooni kavandatud must kolmapäev hea õigusloome tava vastane, sest öö varjus soovitakse ilma sisulise debatita uued maksud ja maksutõusud ära otsustada.

“Keskerakonna, IRL-i ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon läheb ajalukku kui kõige rohkem makse kehtestav valitsus. Nende teeneks on Eesti maksukeskkonna rikkumine ja ettevõtluskeskkonna halvendamine. Eelarvereegleid lõdvendatakse ja samal ajal kehtestatakse kuus uut maksu. Vähe sellest, et maksumuudatused on kahjulikud, neid ka kehtestatakse ilma sisulise debati ja kaasamiseta,“ lausus Pevkur.

Reformierakonna fraktsiooni esimees tuletas meelde, et nii president kui õiguskantsler ja erinevad ettevõtlusorganisatsioonid on tauninud õigusloomet, kus ühte kobarseadusesse on koondatud sisuliselt erinevate probleemidega eelnõud, millel puudub ühine eesmärk ning mis on tehtud kiirustades ja pealiskaudse mõjuanalüüsiga.

Valitsuskoalitsioon ei ole Pevkuri sõnul õppinud oma vigadest ning jätkab räpakat õigusloomet.

Kolmapäeval on riigikogu täiskogu istungi päevakorras koguni 24 punkti alustades magusamaksust ja Rail Balticust, kuni rahapesu tõkestamise ja presidendi puhkuse küsimuseni. Tõenöoliselt venib saadikute tööpäev öötundidesse.