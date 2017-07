Pevkur Keskerakonnast: peagi hakkame nägema kremlimeelseid "uusi algatusi"

"Täna sai selgeks, et Ratas istub jõuetult Toomi valitsuses ja Keskerakond muutub veelgi venemeelsemaks," hindab Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

"Täna sai selgeks, et Ratas istub jõuetult Toomi valitsuses ja Keskerakond muutub veelgi venemeelsemaks. Nii võimegi õige pea hakata nägema Keskerakonna "uusi algatusi", mis on pakendatud eestimeelsusesse, kuid sisu poolest made in Kreml."

Ta märkis, et demokraatlikus riigis peab ühiskonnal olema täielik teadmine sellest, mille üle poliitikud kauplevad ja õigus öelda ei. "Ratase-Toomi-Kõlvarti pakti tegelik sisu on avalikkusele teadmata. Kavatseme valitsusliidu tegemistel seetõttu eriti teravalt silma peal hoida, et kusagil ei vahetataks häälte nimel peenraha vastu Eesti rahvuslikke huvisid," jätkas ta.

"Selge on see, et koalitsioonipartnerid sotsid ja IRL peavad üle nende peade käinud mängu lihtsalt alla neelama.“