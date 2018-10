Pevkur: Kallasel ja Reformierakonnal on vaja selget sõnumit Eesti inimestele

Pevkur ütles, et Reformierakond on oma sõnumit erinevates valdkondades ka välja öelnud, aga kõik reformierakondlased peavad selle nimel rohkem pingutama.

"Kaja peab leidma rohkem võimalusi pildis olla. Ka meedia saab siin omalt poolt aidata. Kui meedia küsib rohkem Kajalt arvamust, siis seda arvamust ta ka saab," ütles Pevkur.

Ta leidis, et ka erakonnal saab minna paremini. Turu-Uuringutes oli Reformierakond teisel kohal, kaks protsendipunkti Keskerakonnast maas. "Järelikult ka siin on parandamisruumi. Reformierakond on kõige suurem pretendent valimisvõidule ja selle nimel tuleb iga päev tööd teha," ütles Pevkur.

Pevkur ütles, et Kallas pole erakonna esimehena kuidagi peidus. "On kindlasti võimalus rohkem oma arvamust välja öelda, kui meedia temalt rohkem küsib, on ta valmis ka ütlema. Ühe inimese populaarsust mõjutab väga, kas tema arvamus pääseb pilti või mitte ja milline see arvamus siis on," lausus Pevkur.

Kui aasta alguses oli Kaja Kallase reiting peaministrikandidaadina Jüri Ratase omast selgelt kõrgem, siis oktoobriks langes Kallase reiting pooleni Ratase omast.