Pevkur jagab veebimängu, mis irvitab Michali valge kampsuni ja kilekotiraha üle

Michal Pevkur mäng Foto: Ekspress Meedia

Tahad panna Darth Vaderile valge kampsuni selga ja püüda taevast sadavat kilekotiraha, et see ämmale tagasi viia? Seda saab teha veebimängus, kus Darth Vaderil on ees Kristen Michali prillid, aga Hanno Pevkurist on tehtud Chewbacca ehk mässuline.