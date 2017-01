Pevkur ja Michal jagasid debatil ametid ära? Üks soovib saada linnapeaks, teine peaministriks

Reformierakonna esimeheks pürgivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur pidasid laupäevase üldkogu eel täna maha seni suurima debati: ligi 200 Tallinna piirkonna liikme ees tutvustati oma ambitsioone ning iseloomustati vastaskandidaati.

Pärast pea kolm tundi kestnud debatti vahendasid Reformierakonna esimehekandidaadid oma muljeid "Aktuaalse Kaamerale."

Kristen Michal iseloomustas debatti kui senisest mahukamat. "Tallinnas oli huvi kõrgeim, ligi 200 inimest oli siin," märkis Michal, kelle sõnul uuriti, millal saab Reformierakond taas peaministrikoha ning millal Tallinna linnapea koha.

"Pidime üksteist iseloomustama. Varem polnud põhjust seda teha," tõi Hanno Pevkur välja. Lisaks meeldis Pevkurile, et esimehekandidaadid said vastata küsimusele, missugune oli nende lastetuba. "Oli hea anda oma väärtustest ülevaade, erakonna väärtusi me ju teame," märkis Pevkur.

Michali sõnul peab uus erakonna esimees praeguses olukorras mõtlema, et ollakse opositsiooni liidrid. "Meil peab olema väga selge alternatiiv sellele sisuliselt kolmele sotsiaaldemokraatlikule erakonnale valitsuses," lisas Michal.

Michali sõnul keskendutakse tõsiselt sel aastal toimuvatele kohalikele valimistele. "Kavatsen Tallinnas kõvasti tööd teha, ehk saan Tallinna linnapeaks," sõnas Michal.

"Kui Kristen on linnapea, siis ma võin olla ka peaminister," ei jäänud Pevkur tagasihoidlikuks.

Loe veel

Viimaste päevade skandaale kommenteerides soovitas Michal kõigile inetuste rääkijatel välja jalutada ja natuke lund mütsi sisse panna.

Kuigi kumbki esimehekandidaat erakonna juhatusse ei kandideeri, kinnitasid mehed, et neil on vastaskandidaadile oma meeskonnas kindel koht olemas.

Vaata galeriid:

Vaata, mida rääkisid Kristen Michal ja Hanno Pevkur viimaste päevade skandaalidest Delfile:

Reformierakonna üldkogu ja esimehe valimine toimub 7. jaanuaril, partei siseveebis toimub hääletus 2.-5. jaanuarini.