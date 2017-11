Pevkur erakonnakaaslastele: aitab ussitamisest ja vastuussitamisest. Aitab linnulaulust ja spindoktoritest

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kirjutas täna erakonnakaaslastele kirja, milles kutsus neid üksmeelele. Kirja ajendiks oli tänases Postimehes ilmunud ja erakonna sisetülisid kajastanud lugu.

Hea juhatus ja fraktsioon

Postimehes on täna väga värvikas lugemine. Sellised lood töötavad selgelt meie vastu ja sellest loost ei võida mitte keegi peale meie konkurentide ning ajakirjanduse, kes saab hulgaliselt klikke. See lugu ei puuduta otseselt valdavat enamust erakonna liikmeid, aga kaudselt saavad pihta kõik. Just erakonnana.

Aitab! Aitab ussitamisest ja vastuussitamisest. Aitab linnulaulust ja spindoktoritest. Täna, nüüd ja praegu on vaja tõmmata joon vahele!

Nobeli rahuauhinna laureaat Shimon Peres on öelnud kuldsed sõnad: “Me ei saa muuta minevikku, aga me võime muuta tulevikku”. Praegu on see aeg, kus nendest sõnadest lähtuda, kui me ei soovi erakonna allakäiku. Meie vastased ei ole meie sees, vaid erakonnast väljaspool. Üksteise kõride kallal närides me valimisi ei võida. Reformierakond peab olema see jõud, kes tutvustab uusi ja julgeid ideid, kuidas Eestit edasi viia.

Kindlasti olen ka mina viimase 11 kuu jooksul teinud vigu. Tunnistan. Aga mul on soov tähistada 2019. märtsis koos teie kõigiga valimiste võitu. See on võimalik ainult ühtse meeskonnana läbi tugeva pingutuse. Kaevikusõda peab lõppema. Me peame kogu erakonnale näitama eeskuju. Kui oleme valmis üle olema isiklikest solvumistest ja pettumustest, oleme valmis ka järgmised valimised võitma. Mina olen.