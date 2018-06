Pevkur ei näe, et uus isikuandmete kaitse seadus võimaldaks ajakirjandust suukorvistada. "Ülekaalula avaliku huvi" puksisid seadusesse ametnikud, mitte poliitikud

Seega näeb isikuandmete kaitse seaduse praeguseks teise lugemise läbinud eelnõu paragrahv 4 välja järgmiselt: "Isikuandmeid võib andmesubjekti nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada andmesubjekti õigusi.".

Pevkur ei usu, et antud sõnastust saaks mõni poliitik ajakirjanduse suukorvistamiseks ära kasutada. "Ma ei näe, et meil täna oleks selline võimalus kehtivas seaduses ja kui meil ei ole kehtiva seaduse järgi seda ohtu, siis ei ole ka mingit põhjust arvata, et meil peaks olema uue seaduse järgi probleem," ütles Pevkur.

Muret, et seadusesse raiutud väljend "ülekaalukas avalik huvi" teeb võimalikuks vaba ajakirjanduse suukorvistamise, väljendas täna Delfile poliitik ja õppejõud Marju Lauristn. Et olukord on tõsine, on varem kinnitanud ka Eesti ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar.