Pettus või tõsilugu? Väidetav tallinlanna müüb okidoki keskkonnas krokodilli ja lõvikutsikaid

Veebikeskkonnas Okidoki müüakse krokodilli ja lõvikutsikaid. Väidetavalt asuvad loomad Tallinnas.

Okidoki keskkonnas müüdava kaimani krokodilli hinnaks on märgitud 3800 eurot. Tegemist on pooleteise meetri pikkuse loomaga, kellele meeldib mängida lastega ja süüa kord päevas üks kana, mis tuleks sööta talle koos kontidega. Krokodill elab kuulutuse kohaselt eramajas omaette toas ja kui teda kord päevas sööta, siis ta suuremaks ei kasva. Dokumentatsiooni kohta pole kuulutuses mainitud sõnagi.

Lõvikutsika hinnaks on märgitud 8000 eurot. Müüja kinnitusel on emased ja isased 1,5 kuu vanused lõvikutsikad täiesti taltsad ning neil on olemas ka dokumendid. Müüja kinnitusel on ebaseaduslik müüa ainult Aafrikast püütud ja Euroopasse toodud metsikuid loomi, ent kui loomad on Euroopas kasvatatud ja dokumentidega, siis on nende müük tema väitel täiesti seaduslik. Müüja lisab veel kuulutuses, et lõvide pidamise tingimused, nagu puuri suurus pole üheski seaduses reguleeritud ja "Kõik, mis pole keelatud, on lubatud".

Nii krokodill kui ka lõvikutsikad asuvad kuulutustes oleva info kohaselt Tallinnas.