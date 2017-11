Petturid koguvad kaubanduskeskustes heategevuslike organisatsioonide nime all annetusi, mis päriselt abivajajateni ei jõua

Ida-Harju politseijaoskond hoiatas sotsiaalmeedias petturite eest, kes heategevusorganisatsioonide nime kasutades inimestelt raha välja petavad väites, et see läheb puuetega inimestele ja vaeslastele.

"Liiguvad nad kaubanduskeskustes või nende lähiümbruses tavaliselt kahe kaupa, välimuselt tõmmud, nooremapoolsed mehed ja naised, kaasas mapp ja nimekiri," seisab postituses.

Mapis on neil paber, kus on kirjas, et koguvad tummade rahvusvahelise keskuse tarbeks annetusi. Inimeselt võetakse raha ja allkiri toetuse kohta. Kogujad ise ei räägi, vaid teesklevad tummasid. Küll aga on neid tabatud peale annetuse saamist rääkimas.

"Haavatavaks muudab inimesed just asjaolu, et nad tegutsevad poodides sees, kus inimesed on harjunud pidevalt erinevaid organisatsioone tegutsemas nägema. Seda enam, et pühade ajal on inimesed heldemad annetusi tegema."

Politsei käed on antud juhtumite puhul aga seotud, sest raha küsimine keelatud ei ole ja raha andmine on vaba valik. Kui inimesed käivad raha välja vabatahtlikult, ei ole tegemist kuriteoga.

SOS lasteküla teatas samuti sotsiaalmeedias, et petturid kasutavad ka nende nime, väites, et raha läheb nende Rakvere lastekülale, mida tegelikult ei ole olemaski.

"Oluline on teada, et SOS Lasteküla esindajad ei kogu sularaha annetusi, meil ei ole Rakveres lasteküla ning meie tõelised esindajad on alati varustatud omanimelise pildiga kaelakaardiga ning tegutsevad SOS Lasteküla reklaamtahvli taustal. Olge tähelepanelikud ning enne annetuse tegemist veenduge, et tegemist pole petturitega!"

Politsei palub hoiatada ka enda vanemaid ja lähedasi, kelleni ei pruugi info interneti vahendusel jõuda.