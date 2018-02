Pesuehtne ime: mees tunnistas üles, et varastas 20 aasta eest ühest vanalinna kõrtsist kontrabassi, nüüd tahaks ta pilli tagasi anda

Foto: Politsei

Miks kontrabassivargal just 20 aastat hiljem süümepiin peale tuli, kas ta jõudis seda ka mängima õppida, pole selge. Samuti pole teada, miks ta pille varastas, samuti, kuidas ta sellega koju jõudis - hõlma alla säherdust ju ei peida, autossegi mahub see vaevaliselt. Nüüd on aga pill igatahes õige omaniku kodus tagasi.