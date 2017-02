Personalikulude kärbe teeb kiirabile meelehärmi

Võrreldes eelmiste aastatega on terviseamet tänavu vähendanud kiirabi rahastust sadade tuhandete eurode võrra: kokku on tõmmatud personalikulud ja väiksem on ka kiirabibrigaadide ravimite ja meditsiinitarvikute eelarve.

Eesti Kiirabi Liit terviseameti tegevust õiguspäraseks ei pea, sest riigi poolt käsku eelarve vähendamiseks terviseametile antud ei ole, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kui võrrelda kiirabi tänast eelarvet eelmise aastaga, siis sel aastal oleks kiirabil raha justkui 1,7 miljoni euro võrra rohkem.

Eesti Kiirabi liidu juhatuse esimehe Ago Kõrgvee sõnul on ligi sadade tuhandete eurode suurune kokkuhoid tekitatud näiteks töötasu fondi arvelt.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervishoiu alal Üllar Kaljumäe kinnitab, et personalikulusid on vähendatud 326 000 euro võrra. "Algsete teadmiste pealt me planeerisime, et kiirabitöötaja on keskeltläbi seitse päeva haige. Tegelikkuses 2014-2016 andmete põhjal on keskmine haigusperiood 5,3 päeva. Seetõttu me korrigeerisime ühe päeva allapoole ja rahastame kuut järjestikust haiguspäevaga seotud personalikulu," selgitas Kaljumäe.

Kõrgvee sõnul on vähendatud ka koolitusel viibivatele töötajatele töötasu maksmist - kui muidu tuli hüvitada töötajatele 60 minutit koolitusel viibimise eest ehk kogu kaheksa tunnine koolituspäev, siis nüüd loeb terviseamet akadeemilise tunni pikkuseks 45 minutit ehk hüvitatud saab koolitus kuni 7 tunni ulatuses.

Kõrgvee ütleb, et kokku on tõmmatud ka kiirabibrigaadide ravimite ja meditsiinitarvikute eelarvet 5-7% ulatuses.

Küsimusele, kuidas mõjutavad väiksemad lepingumahud kiirabi töö kvaliteeti ja kättesaadavust, vastas Kõrgvee aga nii: "Ravi kättesaadavus loodetavasti sellest ei muutu. Aga selline käitumine põhjustab meelehärmi ja usaldamatust."