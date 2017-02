PERHi täituvus on rekordiline: haiglas on vabu voodikohti tavapärasest vähem

Kuigi viimastel nädalatel on terviseameti andmetel ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine hakanud vähenema, siis võis esmaspäeval kuulda Põhja-Eesti regionaalhaigla arste rääkimas sellest, et haigla on täis. Samuti ootas näiteks üks kõrges palavikus ja köhiv patsient PERHi EMO-s kaheksa ja pool tundi, enne kui esimest korda arsti kabinetti pääses.

Esmaspäeval võis Põhja-Eesti regionaalhaiglas kuulda arste kõnelemas sellest, et haigla on täis ja vabu kohti ei ole. Sama olukord pidavat olema ka Ida-Tallinna keskhaigla Magdaleena üksuses.

Seda olukorda paistab esmapilgul peegeldavat ka see, et üks haigeks jäänud mees ootas esmaspäeval kõrges palavikus arsti juurde pääsemist kaheksa ja pool tundi ning lahkus haiglast kümme tundi pärast sinna saabumist. Patsient ise rõhutas aga, et arstide töö oli väga professionaalne, lihtsalt patsiente palju ja paljud neist ilmselt temast suuremate probleemidega.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu toonitas, et erakorralise meditsiini osakonna (EMO) täituvus ja voodihõive haiglas pole tingimata otseses seoses. „EMO on meil patsiente iga päev täis ja see pole kindlasti uudiseks,” märkis ta.

Peedu kommenteeris ka arstide suust kuuldud sõnu haigla täituvuse kohta. „Voodihõive osas saame ka meie öelda, et tõepoolest on aasta algus olnud võrreldes möödunud aastatega voodikohtade täituvuse osas rekordiline,” sõnas Peedu.

Haigla juht viitas aga, et see ei tähenda, et haiglas tervikuna oleks kõik voodikohad täis. „See sõltub erialast. Kuna peame olema valmis ka suuremateks õnnetusteks/haiguspuhanguteks, siis on regionaalhaiglas alati ka teatavat puhvrit voodikohtade osas,” lisas ta.

PERHi erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Kristiina Põld aitas mõtestada, miks haigla üleüldine täituvus tavapärasest oluliselt kõrgem on. „Erinevate ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni nähtudega abivajajate arv püsib kõrgena. Viirusinfektsiooni foonil halveneb eakamate ja kaasuvate krooniliste haigustega patsientide üldseisund, mistõttu vajavad nad sageli haiglaravi. See võib olla üheks põhjuseks, miks haiglavoodite täituvus on suurem tavapärasest,” selgitas Põld.

Erakorralise meditsiini osakonnas aidati esmaspäeval 250 patsienti

Erakorralise meditsiini osakonna koormusest rääkides ütles osakonna juhataja, et sel esmaspäeval anti PERHi erakorralise meditsiini osakonnas abi rohkem kui 250 patsiendile. See kõlab väga suure arvuna, kuid tegelikkus on see, et keskmine patsientide arv päevas on 220. Nii et 250 patsiendiga tegelemine pole PERHi erakorralise meditsiini osakonna jaoks sugugi ebatavaline.

Haigla kommunikatsioonijuht Hede Kerstin Luik märkis, et kõige suurem koormus on EMO-s tööajal, kui patsiendid saaksid tegelikult pöörduda oma perearsti poole. „Paneme siinkohal inimestele südamele, et kergemate tervisehädade korral, nagu seljavalu, jäsemevalu, ülemiste hingamisteede infektsiooni nähud, kuseteede põletikud jms, peaksid abivajajad pöörduma esmalt oma perearsti poole, kes vajadusel suunab patsiendi erakorralise meditsiini osakonda,” sõnas Põld.

Põld märkis ka, et kui EMO on ülekoormatud, siis võib kergemas seisundis patsientide ooteaeg arstliku vastuvõtu alguseni pikeneda. See seletab ilmselt, miks varem mainitud köhas ja palavikus patsiendi ooteaeg kaheksa ja poole tunnini võis venida. Perearsti juurde pöördumist soovitati ka talle, kuid patsient nentis, et perearsti vastuvõtule pääseks ta alles järgmisel nädalal, mistõttu otsustas ta EMO kasuks.