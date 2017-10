PERH-i juht puuküürnik Apotheka juhtumist: apteegi rendileping lõppes teisel oktoobril ja ühtegi muud kokkulepet ei ole

Apotheka apteek keeldub rendilepingu lõppemisest hoolimata Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) müügipinnalt lahkumast ja korraldas täna keskpäeval pressikonverentsi, kus püüti jätta endast kannataja mulje.

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu sõnul on olukord kummastav, ent samas möönab ta, et haigla ei saa Apothekat omavoliselt välja tõsta. "Me käitume õiguslikult. Oleme pöördunud tsiviilkohtusse ja ootame kohtu tegutsemist," märkis ta.

Vaata videost pikemalt, kuidas Agris Peedu PERH-is tekkinud vaidlust kommenteerib.