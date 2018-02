PERH-i arst siirdas Eesti naisele uue südame

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardiokirurg Günter Taal siirdas jaanuaris koostöös Soome kolleegidega Helsingi Ülikooli Keskhaiglas 53-aastasele eestlannale uue südame.

Valmisolek südame siirdamiseks peab olema nii arstidel kui ka patsiendil ööpäevaringselt. Ka 25. jaanuari õhtupoolikul tuli tegutseda väga kiiresti, Taal oli just lõpetanud PERH-is operatsiooni ja lendas seejärel Helsingisse, kus öösel toimus Helsingi Ülikooli Keskhaiglas edukas südamesiirdamine. Hommikul pärast siirdamise lõpetamist tuli Taal kohe esimese lennukiga tagasi, kuna juba ootas järgmine operatsioon koduhaiglas.

„Patsient kosub Eestis ja ta enesetunne on hea, operatsiooni käigus sai eestlanna Soomest pärit südame,“ ütles dr Taal. Tegemist on teise Eestist pärit patsiendiga, kellele Taal südame siirdas, eelmise aasta suvel sai uue südame 54-aastane Eestist pärit mees.

„Põhjamaade elundisiirdamiskeskusi liitva Scandiatransplant liikmena on meie võimalused patsiente aidata oluliselt laienenud, just seetõttu on eestlased saanud kiiresti siirdamisoperatsioonile ja doonororganite valik on oluliselt suurem. Eestis oleksime oodanud sobivat doonorsüdant tõenäoliselt mitu aastat,“ märkis Taal.

Edaspidi jäävad südamesiirdamise läbinud patsiendid Eesti kardioloogide hoolika jälgimise alla, PERH-is koordineerib patsientide ravi Pentti Põder. „Operatsioonijärgne nõustamine ja jälgimine on paranemisprotsessis väga oluline. Tihe koostöö Helsingi Ülikooli Keskhaiglaga transplantatsiooni kõikides aspektides on jätkuvalt meie tegevuse nurgakiviks, “ ütles dr Põder.

Lisaks südamesiirdamisele jätkuvad Regionaalhaiglas ka vasaku vatsakese abistamisseadme (LVAD) implantatsioonid. Viimane operatsioon, järjekorras kuues, teostati 22. jaanuaril, ka see patsient on juba edukalt kodus taastumas ja südamepuudulikkusest tingitud kliiniliste näitajate paranemise järel on arstidel plaanis jätta ta südamesiirdamise ootele.