PERH gripiperioodil enam haigete külastamist ära ei keela

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) otsustas, et gripiperioodil enam haigete külastamist ära ei keelata. Meedikud loodavad, et patsientide lähedased annavad endale ilma käskude ja keeldudeta aru, et patsientide külastamine haigena on pahatahtlik.