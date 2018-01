Perekond Sarapuu nõuab opositsioonipoliitikutelt hiiglaslikku kahjuhüvitist ja vabandust

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja tema abikaasa, korruptsioonis kahtlustatav endine abilinnapea Arvo Sarapuu nõuavad Jürgen Ligilt ja Martin Helmelt Sarapuude kohta tehtud väidete ümberlükkamist meedias, vastasel korral pöörduvad Sarapuud kohtusse, et nõuda välja hiiglaslik kahjuhüvitis.

„Keskerakond ähvadas umbusaldusavalduse korral [Kadri] Simsonile kohtuasjaga minu vastu. Umbusaldusavaldus tuli seda kindlamalt. Ja nõudiski [Edgar] Savisaare advokaat [Oliver] Nääs, et ilmutaksin nädala jooksul kahes lehes 20x20 cm kuulutuse, et perekond Sarapuu ei ole seotud korruptiivsete äridega, muidu seotakse mu suu kohtuprotsessidega ja 50 000- 100 000 eurose kahjunõudega,” kirjutas Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi täna sotsiaalmeedias.

Ligi viitab, et tegelikult nõuab temalt väidete ümberlükkamist kahjunõude ähvardusel Keskerakond, mitte perekond Sarapuu, vihjates, et Keskerakond üritab selliste uudsete meetoditega opositsiooni suud sulgeda igasuguse kriitika osas. „Muidugi nõuab mult erakond, mitte perekond, ja ähvardab minu isikus opositsiooni kui sellist,” kirjutab Ligi.

„Mina aga ei saaks ümber lükata sõnu, mida ma pole tegelikult öelnud, ehkki nende tõesuse kohta oleks hulk näiteid, ega hinnanguid, mida on kinnitanud 45 riigikogu liiget,” andis Ligi teada, et ta ei kavatse midagi ümber lükata ja on valmis vajadusel ette võtma kohtutee.

EKRE fraktsiooni juht Martin Helme sõnas, et tema sai Nääsilt nõude vaid Arvo Sarapuu nimel, ja temalt nõutakse vabandust ja väidete ümberlükkamist 10 000 eurose kahjunõude ähvardusel.

„Mina viskasin selle jaburduse prügikasti, ei kavatse Nääsile midagi vastata,” märkis Helme Delfile. „Ausalt öeldes olen tõsiselt mõelnud, et peaks tegema kuriteoteate väljapressimise kohta, sest see on nagu 1990. aastate alguses, kui tulid kantpead ukse taha ja ütlesid, et sa vaatasid kedagi valesti ja maksa nüüd raha,” leidis Helme.

Helme märkis, et lasi EKRE advokaadil nõude üle vaadata ja advokaadi hinnangul ei vääri see tähelepanu. „Ohtu kahjutasu väljamõistmiseks ei tohiks olla, kuid kohtutee on ilmselt reaalne,” tõdes EKRE fraktsiooni juht.

Helme märkis, et Arvo Sarapuu nimel heidetakse temale ette kahte väljaütlemist, mis on seotud keskerakondlasest majandusministrile Kadri Simsoni umbusalduse esitamisega, kuid milles pole kordagi mainitud Arvo Sarapuu nime: ERRile antud intervjuud ja riigikogu kõnetoolist tehtud sõnavõttu. „Mõlema sisu oli see, et Keskerakonna tehtud avaliku poliitika otsused kiupuvad nii minema, et kasu saavad Keskerakonnaga seotud isikud ja ettevõtted. Kui Arvo Sarapuu end neis ära tundis, siis see on mõtlemapanev koht,” oli Helme irooniline.

Nääsi kirja Martin Helmele saab lugeda siit