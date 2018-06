Pereema: läksin massaažisalongi juhatajaks ja alles poolteist aastat hiljem kuulsin politseis, et seal pakuti ka seksi!

Nüüdseks bordelli pidamises kohtus süüdi mõistetud teismelise tütre ema kinnitab, et ei teadnud massaažisalongis pakutavast lisateenusest midagi.

Harjumaal elav naine tuli viis aastat tagasi pärast mõnda aega välismaal elamist ja Agama jooga tudeerimist kodumaale tagasi.

Ta märkas ühes tööportaalis kuulutust, et massaažisalongi vajatakse juhatajat ning kohta soovitas ka üks tema tuttav, kes oli salongipidaja sõber.

Nüüdseks süüdi mõistetud naine kinnitab, et ta poleks iialgi võtnud vastu tööd, mis viib seadusega pahuksisse, kuna ta kandis sel ajal veel tingimisi kriminaalkaristust narkootikumidega seotud kuriteo eest.

Jooga- ja massaažikogemusega naise sõnul läks ta tööle teadmisega, et see on pelgalt õnneliku lõpuga teenust pakkuv salong.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes