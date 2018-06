Perearstide selts muretseb arstiabi kvaliteedi pärast: Eesti vajab ühtset süsteemi

Hiljuti meedias ilmunud lugude valguses tunneb Eesti

perearstide selts muret arstiabi kvaliteedi pärast ja kutsub ametiasutusi üles ühiselt süsteemi muutma.

Probleemidest saab pikemalt lugeda eilsest Eesti Päevalehe artiklist.

"Arsti ja patsiendi vahelises suhtes on patsient alati nõrgem pool, kes arsti usaldab ning kes enamikul juhtudel pole võimeline meditsiiniinfot hindama arstiga samaväärselt. Patsient peab olema kindel, et Eestis pakutav arstiabi on tõenduspõhine ning vastab ühtselt kokku lepitud kvaliteedistandarditele," kirjutab seltsi juht Le Vallikivi avalikus pöördumises.

"On väga vajalik, et kvaliteeti ka kontrollitakse. Nii nagu on oluline, et arsti haridust tõendavad dokumendid on korras, on tähtis ka see, et arst oma töös teaduspõhisest meditsiinist lähtuks ja arstikutse eetikat järgiks. See tähendab, et kvaliteedikontroll peab vajadusel hõlmama ka arsti teadmiste ja oskuste, sealhulgas suhtlemisoskuse hindamist. Arsti tööandjal peab olema võimalus tutvuda arsti senise töökvaliteediga juba enne värbamist. Patsientidel peab olema üks kindel koht, kuhu vajadusel kaebus esitada – seda teadmisega, et kaebusele järgneb põhjalik ja objektiivne juurdlus."