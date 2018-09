Perearstide selts: kvaliteetne arstiabi on põhiline inimõigus

Eesti Perearstide Seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on aastakonverentsi mitmed teemad seotud ravikvaliteediga.

„Seltsi pikaajalisi strateegiaid on teadvustada, et kvaliteetse arstiabi kättesaadavus esmatasandil on üks põhilistest inimõigustest, olenemata inimese soost, vanusest, nahavärvist või varanduslikust seisust. Eesti ühiskond on praegu juba piisavalt küps teadvustamaks, et tervishoid peab olema kättesaadav ka haavatavatele gruppidele,“ kinnitab Vallikivi.

Ravikvaliteet on otseselt seotud arstide töökoormusega, mistõttu üks põhiteema konverentsil on nimistu piirsuurus.

„Perearsti nimistusse võib seaduse järgi kuuluda kuni 2000 inimest ning perearst ei saa patsientide vastuvõtmisest keelduda.

Meie jaoks on see murekoht, kuna sageli ei jaksa perearstid 2000 patsiendile kvaliteetset abi pakkuda, neid ähvardab läbipõlemine või panevad nad ameti maha. Kolleegide töökoormus kasvab ning patsiendid jäävad arstita. Seltsi hinnangul on nimistu optimaalne suurus 1600 inimest,“ selgitab Vallikivi.

Eraldi lähenemist vajavad maapiirkonnad, kus on perearsti väga keeruline leida.

