Perearstid saavad õiguse kasutada röntgeni- ja ultraheliaparaate

otsiaaldemokraatide Helmen Küti ja Mark Soosaare, reformierakondlase Jüri Jaansoni ning Isamaa poliitiku Andres Metsoja algatatud eelnõu on tuntud ka Madise Veskimäe eelnõuna. Tõstamaa perearst Madis Veskimägi on aastaid võidelnud õiguse eest kasutada kiirgusseadmeid ja osutada patsientidele esmast diagnostikat, mis seni on kuulunud eriarstide pädevusse.

„Tegu ei ole pelgalt ühe perearsti võitlusega, vaid laiema eesmärgiga - muuta üldarstiabi efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. See samm võimaldab vähendada eriarstide koormust ja hoida kokku nii haigekassa vahendeid kui ka patsientide aega ja raha. Kaugemates kohtades, metsatagustes külades ja saartel elavad inimesed võidavad üheselt, kui neil ei ole vaja enam sõita röntgeniülesvõtte pärast suuremasse keskusesse,“ ütles sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm. "Tänapäevane tehnika võimaldab saata elektroonilisi pilte edasi mõnesse keskhaiglasse ja saada kasvõi paari-kolme minuti pärast kõrge kvalifikatsiooniga spetsialisti käest vastus, kuidas edasi toimida."

Haukanõmme sõnul tohivad perearstid uuringuid teha vaid siis, kui nad on selleks pädevad ja omavad vastavaid seadmeid. „Ühelegi perearstile ei teki kohustust hakata tegelema eriarstiabi diagnostikaga,“ lisas Haukanõmm.

Tema kinnitusel kiirendab seadusemuudatus inimeste jõudmist eriarstideni ning aitab kindlasti lühendada ravijärjekordi. „Olen suhelnud palju oftalmoloogidega, kellelt olen kuulnud, et umbes 60–70 protsenti inimestest, kes saatekirjaga silmaarsti poole pöörduvad, võiksid oma silmaprobleemidele lahenduse saada juba perearsti tasandil.“

Eelnõu toetab ka Eesti perearstide selts.