Perearsti nõuandetelefonile helistamine muutub tasuta teenuseks tõenäoliselt sel aastal

Perearsti nõuandetelefon 1220, mida möödunud aastal kasutas Eestis ligi veerand miljonit inimest, võib tõenäoliselt juba sel aastal muutuda tasuta nõuandeliiniks.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul tähendaks tasulise kõne kaotamise kulu maksma riigile pisut enam kui 100 000 eurot aastast.

"Arvan, et on mõistlik, et riik selle kohustuse endale võtaks," ütles Ossinovski "Aktuaalsele kaamerale", lisades, et teeb vastava ettepaneku juba järgmisel haigekassa nõukogu koosolekul.

Tõenäoliselt muutub nõuandeliin tasuta teenuseks juba sel aastal.

Helistades lauatelefonilt lühinumbrile 1220 on esimesed 5 minutit tasuta (v.a. Starmani ja Tele2 võrgust), peale 5 minutit tasub helistaja kõne eest kohaliku kõneminuti hinna aluse. Helistades mobiiltelefonilt lühinumbrile 1220, toimub helistamise eest tasumine alates 1 minutist telefonioperaatorite hinnakirjade alusel.

2016. aastal helistati üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile 1220 ühtekokku 240 464 korda ehk keskmiselt sai abi 657 helistajat päevas.

0,5 protsenti kõnedest suunati vältimatu abi saamiseks häirekeskusele, 6,9 protsenti helistajatel soovitati pöörduda haigla valvetuppa ning 8,4 protsenti helistajatest said soovituse pöörduda tervisemurega pere- või eriarsti poole. 84,2 protsenti juhtumitest leidsid perearstitelefoni nõustajate abiga helistaja koduseid võimalusi kasutades lahenduse.

Perearsti nõuandetelefoni 1220 projektijuhi Klarika Kallikormi sõnul nõustatakse valdavalt kergemaid tervisemuresid, kuid esineb ka juhtumeid, mis eeldavad erakorralise meditsiini sekkumist. "Selleks oleme häirekeskusega igapäevaselt operatiivselt kontaktis ja saame mõne sekundiga kõne 112-le suunata, kui on selge, et helistaja tervislik seisund viitab kiire abi vajadusele," ütles Kallikorm.