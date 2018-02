Perearst: selle hooaja 12 gripisurma oleksid olnud välditavad, kui inimesed oleks olnud vaktsineeritud

Arstikeskuse Sinu Arst perearsti Anneli Talviku sõnul oleksid olnud kõik selle hooaja seniseks juba 12 gripisurma välditavad, kui inimesed oleksid olnud gripi vastu vaktsineeritud.

"Kuna gripp on välditav nakkushaigus, siis see (12 surma gripist tingitud tüsistuste tagajärjel – toim.) on kindlasti suur number, neid kõiki oleks võinud vältida vaktsineerides," ütles Talvik Delfile.

"Ma olen ikkagi sellisel arvamusel, et kõige parem kaitse gripi vastu on vaktsineerimine ja riskigrupid peaksid olema vaktsineeritud, mis on Eestis väga vähe levinud," sõnas Talvik. "Igasugune vaktsineerimine kaitseb neid, kes on nõrgemad," lisas ta.

Talviku sõnul pole ka praegu veel hilja end gripi vastu vaktsineerida lasta. "Ei ole hilja vaktsineerida, kui ei ole mingeid kaebusi," sõnas Talvik. "Kui on olnud juba kontakt gripiga, siis pigem soovitame vastavalt vajadusele gripiravi," lisas ta.

Gripivaktsiini esmane mõju avaldub Talviku sõnul juba nädal pärast vaktsineerimist. "Kahe nädalaga peaks olema piisav kaitse selle haiguse vastu," sõnas Talvik.

Seoses grippi haigestumise tõusu ja erakorralise meditsiini osakondade ülekoormusega on Sinu Arsti kliinik avanud Tallinnas tasulised gripikabinetid.

"Gripikabineti mõte on kiire diagnostikavõimalus ning ravi alustamine koheselt, et vältida gripi tüsistusi ja mitte nakatada kaaskodanikke. Vajadusel saab teha ka vereproove ja kopsuröntgenit," ütles Talvik.

"Meie gripikabineti eesmärk on see, et inimene saaks abi juba samal päeval, mõne tunni jooksul. Ainult 48 tunni jooksul alustatud gripiravi – alates sümptomite tekkimisest – on efektiivne ja hoiab ära raskema haigestumise," toonitas Talvik.

Gripi tundemärkideks on järsult halvenev enesetunne, millega kaasneb kõrge palavik, peavalu, kuiv köha, nohu, lihase- ja liigesevalu ning nõrkus.

Gripp levib piisknakkusega ja on oluliselt raskema kuluga kui tavaline hingamisteede viirushaigus. Nakkuskahtluse korral tuleks püsida kodus ja arsti juurde tulles tuleb ette panna ühekordne näomask, mida saab apteegist.