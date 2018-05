Pere palub abi Itaalias õnnetusse sattunud ja seejärel koomasse langenud isa Eestisse toomiseks

Täna hakkas Facebookis ringlema abipalve, kus pere palub abi Itaalias õnnetusse sattunud ja seejärel koomasse langenud pereisa Urmas Villbachi Eestisse toomisel.

Kaugsõiduautojuhina töötav mees oli jõudnud 1. mail veoautoga Põhja-Itaalia linna Udinesse. Kuna ta pühade ajal tööd teha ei saanud, siis läks ta kolleegidega linna vaatama.

Jalutuskäigul mööda jõe kallast mees libastus ja kukkus kolme meetri kõrguselt jõesängi. Kukkumise tagajärjel lõi ta pea nii tugevasti ära, et langes koomasse.

Mehe kolleegid kutsusid kiirabi ja aitasid teda elustada. Kui kiirabi kohale jõudis, viisid meedikud mehe Udine haiglasse. Seal tuvastati tal koljuluumurd, ajuverevalumid ja ajupõrutus ning ta pandi kliinilisse koomasse, kuna trauma oli väga raske.

Haiglas tehti mehele operatsioon ning ta viibis paar nädalat hingamisaparaadi all. Nüüdseks on näha paranemismärke ja hingamisaparaat on eemaldatud.

Praeguseks on võimalik mees tuua Itaaliast koju Tartu Ülikooli kliinikumi, kuid tal polnud aga lisaks Euroopa ravikindlustusele erakindlustust, mis kataks 8500 euroni ulatuva transpordikulu.

Seepärast pöördub pere kõikide sõprade, tuttavate ja hoolivate inimeste poole, kellel on võimalus rahaliselt aidata.