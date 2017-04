Pere kutsus purjuspäi sünnipäevalauast rooli läinud pojale politsei, kuid õnnetust ära hoida siiski ei õnnestunud

"Kui poeg Tartu haiglast Valga haiglasse pääses ja juba mööda koridori longata jõudis, siis sai temaga tõsine jutt maha peetud. Ta jäi ellu, aga kuidas tervis taastub, sõltub juba tohtritest ja kõigevägevamast," räägib Valgamaa ettevõtja, kelle poeg rängast avariist imekombel eluga pääses.

16. märtsil kell 7.18 toimus liiklusõnnetus Valga maakonnas Karula vallas Kaagjärve-Pugritsa tee 2,3. kilomeetril, kus alkoholijoobes 20-aastane mees sõitis sõiduautoga Audi 80 teelt välja vastu puud.

Kiirabi toimetas viga saanud noormehe Tartu Ülikooli kliinikumi.

Noormehe isa ei ürita vähimalgi määral poja tegu õigustada või puhtamaks rääkida ja selgitab, et ta ise viibis sel ajal Prantsusmaal, kuid oli teadlik sellest, et poeg oli tähistanud oma 20. sünnipäeva ja kui tekkis oht, et poiss võib minna autorooli helistati kohe politseisse, et halvemat ära hoida, kuid õnnetus ikkagi juhtus.

Autovrakki kinni kiilunud teadvuseta noormeest ei saanud esialgu aidata ei õnnetust esimesena näinud bussijuht ega meedikud. Neil tuli oodata, kuni päästjad otse sünnipäevalauast autorooli istunud noormehe hüdraulikavahendite abil lõpuks känkraks purunenud sõidukist kätte said.

