Pentus-Rosimannus: Seeder võiks lisaks IRL-i nime muutmisele ka Kiisleri ja Reinsalu välja vahetada

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikme Keit Pentus-Rosimannuse arvates ei piisa Isamaa ja Res Publica Liidul (IRL) edu saavutamiseks vaid nime muutmisest, vaid tuleb ka Res Publicast sirgunud ministrid välja vahetada.

"Tervitan IRL-i kavatsust isamaastuda ja soovin neile edu kahevõitluses EKRE-ga sarnaste valijate häälte pärast," sõnas Pentus-Rosimannus.

"Edu saavutamiseks muidugi ainult nime vahetamisest ei piisa. Seederi tegutsemist erakonna esimehena jälgides on tema järgmine loogiline samm ilmselt vabaneda kogu allesjäänud respublikaanlikust pärandist ja lisaks erakonna nimele välja vahetada ka paar ministrit," arvas Reformierakonna fraktsiooni liige.

"Reinsalu ja Kiisler on muutust sooviva erakonna kaelas täna need viimased respublikaanlikud veskikivid, mis IRL-i vasakpoolse poliitikaajamise puntrasse keerutamisele lisaks ei lase nimevahetusel mõjule pääseda. Kiisler on küll sümpaatne inimene, aga tuleb nõustuda nendega, kes ütlevad, et keskkonna eest seisva ministrina pole ta seni ennast näidata suutnud," leidis Pentus-Rosimannus ja lisas, et sisuliselt on Kiisleri koht valitsuses täitmata.

Pentus-Rosimannuse sõnul on praegu üks neist harukordsetest olukordadest, kus ministrite väljavahetamine oleks võit-võit olukord nii IRL-ile kui koalitsioonile tervikuna. "Soovin Seederile jõudu nende muutuste läbiviimisel."