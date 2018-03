Pentus-Rosimannus: Reformierakond valmistub välja vahetama valitsust, mis on asunud legitimeerima Nõukogude okupatsiooni

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige ja väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ütles, et Reformierakond valmistub välja vahetama valitsust, mis on oma poliitikaga asunud legitimeerima Nõukogude okupatsiooni Eestis.

Keit Pentus-Rosimannuse sõnul valmistub Reformierakond järgmistel valimistel välja vahetama seda poliitilist suunda, mis on oma otsustega andnud võimaluse käsitleda Eesti Vabariiki ENSV õigusjärglasena. "Ma ei näe Reformierakonnas kedagi, kes võiks nõustuda ükskõik millise valitsuse koosseisus poliitikaga, mis legitimeerib okupatsiooni või hülgab õigusliku järjepidevuse poliitika," ütles Pentus-Rosimannus Delfile.

"Keskerakonnal pole mõtet üritada pugeda Eesti venelaste selja taha, kui neil tuleb vastust anda vabariigi õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise kohta. Siin pole mingit rahvuste vaheliste pingete küsimust, vaid küsimused selle kohta, miks peaministri partei ja valitsus ühtäkki võttis omaks hoiaku, et Eestil tuleb endal hakata kompenseerima okupatsiooni kahjusid," lisas Pentus-Rosimannus.

Loe veel

"Õigusliku järjepidevuse olulisim järeldus on, et Eesti okupeerimine ja annekteerimine Nõukogude Liidu poolt oli õigusvastane, seega Eesti ei kuulunud kunagi seaduslikult Nõukogude Liitu ning Eesti Vabariik ei vastuta okupandi ega tema õigusjärglase kuritegude, kohustuste ja võlgade eest," rõhutas Pentus-Rosimannus. "Õigusliku järjepidevuse põhimõtte hülgamine tähendaks nõustumist Moksva tänaseni kehtiva seisukohaga, et Eesti astus Nõukogude Liitu seaduslikult ja vabatahtlikult, Nõukogude Liidu okupatsiooni ei olnud ning 1991. aastal taastatud Eesti riik on hoopis üks uus riik, niinimetatud teine Eesti Vabariik, nagu peaministri partei esindaja parlamendi ees teatas," ütles Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus andis täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, kus nõutakse valitsusjuhilt vastuseid Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise kohta. Samuti päritakse aru ka peaministripartei aseesimehe ning Putini eriesindaja kohtumise seoste kohta Eesti valitsuse ootamatute seisukohtadega okupatsioonikahjude enda kanda võtmise küsimustes.