Pentus-Rosimannus: paremvalitsusest rääkides keskendutakse EKREle, aga ma ei näe põhjust, miks Vabaerakond tuleks kõrvale jätta

Reformierakondlasest riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus leiab, et võimalikust paremvalitsusest rääkides võiks pigem kaasata Vabaerakonna, sest EKREga on Reformierakonnal mitmes küsimustes erinevad põhimõtted.

"Kummalisel kombel on paremvalitsusest rääkides keskendutud ainult EKREle, aga ma ei näe küll põhjust, miks Vabaerakond tuleks kõrvale jätta. EKREga on Reformierakonnal olnud näiteks Euroopa Liidu, välispoliitika ja isikuvabaduste küsimustes erinevad põhimõtted," rääkis Pentus-Rosimannus Delfile.

Tema sõnul on paremerakondade värskelt valitud juhtidest eriti IRLi uus esimees Halir-Valdor Seeder surve all tõestamaks, et suudab lubatud parempoolset poliitikat ellu viia. "Selge, et vasakvalitsuses ainult kosmeetilise vuntsimise ja minimaalsete muudatustega piirdudes kaotaks IRL oma viimaseidki toetajaid."

"Kilomeetri kaugusele on näha, et praegune vasakvalitsus teeb Eesti majanduse jaoks väga hulle otsuseid. Parlamendis üritatakse läbi suruda mitme uue maksu kehtestamist. Lisaks tulevad maksutõusud ja pretsedenditu otsus majanduskasvu ajal riigieelarve suurde puudujääki lükata. Vasakvalitsuse hoiak "pärast meid tulev veeuputus jäägu teiste kraamida" on meie ettevõtluskeskkonna jaoks vastutustundetu, seda on korduvalt ja valjuhäälselt öelnud ka ettevõtlusorganisatsioonid," lisas Pentus-Rosimannus.

Loe veel

Eelmisel neljapäeval kirjutas Delfi, et Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ei välista koalitsiooni EKRE-ga. „Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid kõikide parlamendierakondade suhtes,“ kinnitas Reformierakonna juht Hanno Pevkur Delfile, et erakonnakaaslase Kristen Michali eilne Facebooki sissekanne, milles ta andis mõista, et Reformierakonna, IRL-i ja EKRE vahel võiks kaaluda valitsuse moodustamist, polnud vaid uitmõte.

Pevkur märkis, et hääli jääks kolmel erakonnal valitsemiseks väheks (kokku on neil kolme peale parlamendis 51 häält), kuid kinnitas, et kedagi välistama ei hakata.