Pentus-Rosimannus: Macroni meeskonnalt varastatud kirjavahetuse lekitamise käekiri on tuttav

Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus loodab, et prantslased näevad kandidaat Macroni dokumentide lekitamise tuttava käekirja läbi ning efekt saab olema vastupidine soovitule.

"Prantsusmaal üritatakse Macroni meeskonnalt varastatud kirjavahetuse ja dokumentide lekitamise abil viimasel hetkel mõjutada homseid presidendivalimise tulemusi Le Peni kasuks. Mis pole eriline üllatus. Üllatus oleks pigem olnud, kui välist sekkumist Prantsusmaa presidendivalimistesse poleks tulnud. Aga ei. Viimasel hetkel ja juba tuttava käekirjaga," ütles Pentus-Rosimannus Delfile.

Millist kasu Macroni kampaaniameeskonnalt varastatud meeletu hulga e-kirjade ja muu materjali lekitamisest loodetakse? "Uuringud näitavad, et ainus võimalus LePenil Macroni võita võib tekkida juhul kui valimisaktiivsus on väga madal, st juhul kui Macroni toetajad (eelkõige need, kes esimeses voorus toetasid veel mõnda teist kandidaati) ei tule valimispäeval lihtsalt välja".

Macronilt varastatud 9GB andmete lekitamise ja nende vahele sokutatud vale-e-kirjade ja võltsdokumentide levitamise eesmärk on Pentus-Rosimannuse eelkõige tekitada toetajate hulgas segadust ja umbusku, panna neid homsetele valimistele käega lööma. "Loodetavasti näevad prantslased selle läbi ja efekt saab olema küberründajate ootustele vastupidine," ütles saadik.