Pentus-Rosimannus: kui valitsusliidu juhtivpoliitik nimetab Süüria teemalises avalduses teist valitsusliidu poliitikut lolliks, õõnestab see meie ühtset välispoliitilist joont

Endine välisminister, reformierakondlasest riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus ütleb, et reedene USA rünnak Süürias näitab, et president Trump on valmis reageerima kiirelt ja väga jõuliselt.

"Trumpi välispoliitika kohta õhus olnud mitu spekulatsiooni said nüüd vastused. Rahvusvahelise õiguse rikkumisele ollakse vajadusel valmis USA poolt reageerima kiirelt ja väga jõuliselt, Putini režiimiga konfrontatsioon ei ole Trumpi jaoks tabu," leiab Pentus-Rosimannus.

USA on juba tema sõnul kinnitanud, et tegu oli ühekordse vastuaktsiooniga räigele rahvusvahelise õiguse rikkumisele - keemiarelva, surmava närvigaasi kasutamisele Süürias riigi oma inimeste vastu.

"Kindlasti on aga praegu kõige olulisem küsimus, milline saab olema USA edasine strateegia ja kui edukad suudetakse olla selle elluviimisel. Lähiajal tuleb kogu rahvusvahelist õigust austaval kogukonnal ilmselt väga tõsiselt pingutada, et Süürias saaksid toimuma positiivsed arengud ja et seni rahvusvahelisele õigusele vilistanud Putini edasised sammud ei tooks kaasa suuri muudatusi rahvusvahelises julgeolekukorralduses. Loodetavasti on ka meie valitsuses sel teemal käimas juba tõsine analüüs," sõnas endine välisminister.

Eesti jaoks on Pentus-Rosimannuse sõnul rahvusvahelise õiguse maksmine olnud oluline osa meie kaitsekilbist. "Oluline on, et selle õiguse räige rikkumine ei jää tähelepanuta, vastuseta nüüd ja edaspidi".

"Eesti poliitikutel oleks parim praeguses olukorras säilitada külm pea. See, kui Eesti valitsusliidu üks juhtivpoliitik nimetab Süüria teemalises avalduses valitsusliidu teist poliitikut lolliks, ei ole mitte ainult lapsik, vaid õõnestab meie ühtset välispoliitilist joont. Eesti välispoliitika on olnud ühtne, see on olnud teine oluline osa meie kaitsekilbist ning peaministri ülesanne peab olema see ühtsus tagada," leiab Pentus-Rosimannus.