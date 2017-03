Pentus-Rosimannus: idasuunalist lobbysurvet tuleb ikka uksest ja ukse alt

Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus (RE) kritiseeris riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhini (KE) mõtet luua transiidi- ja logistikasektori olukorra parandamiseks ettepaneku kahepoolsed suhted Vene riigiduuma rahanduskomisjoniga.

"Seda idasuunalist lobbysurvet tuleb ikka uksest ja ukse alt. Ja oh üllatust - uue valitsusliidu veetavad majanduskomisjon ja rahanduskomisjon on saamas sanktsioonide all oleva Venemaaga majandussuhete süvendamise eestvedajaks," kommenteeris Pentus-Rosimannus.

"Kuu aega tagasi parlamendi välispoliitika arutelul ütlesin, et ehkki meie diplomaatide aetav ametlik välispoliitiline liin on muutumatu, näeme järjest rohkem valitsuse juhtpartei poolset ei tea millistest kanalitest tulnud ja ei tea kelle poolt tõugatud mitteametlikku liini, mis alati Eesti ametlikku välispoliitilist kurssi ei toeta. Siin on see näide nüüd mustvalgel kõigi ees."

"Mida selline idasuund pikemas vaates tähendab? Putini režiimi jaoks on majandussuhted poliitikaga lahutamatult seotud. Või täpsemalt - suurema majandusliku sõltuvuse tekitamine Vene turust on nende jaoks üks viis selle režiimi poliitilist mõju suurendada. On seda alati olnud. Miks peaks majanduskomisjonile või rahanduskomisjonile olema vaja uuesti sanktsioonide all oleva režiimiga majandussuhteid "soojendada"?"

"Valitsusliidu troika täiskäiguga Moskva poole panemise asemel oleks nende komisjonide asi separaatvälispoliitika asemel aidata uusi sektoreid, panna õlg alla uute turgude leidmisele, võtta ette näiteks Soomega ühiste digiteenuste töölepanek," leidis Pentus-Rosimannus.