Pentus-Rosimannus: Eesti toetab Kosovo püüdlusi Euroopa Liiduga integreerumisel

Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb täna ja homme Kosovo pealinnas Prištinas toimuval Euroopa Liidu rahvusparlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel, kus käsitletakse Balkani riikide tulevikku Euroopas.

Pentus-Rosimannus kohtub kahepoolselt ka Kosovo dialoogiministri Edita Tahiriga, kellele kinnitab Eesti toetust Kosovo pürgimisel Euroopa Liitu.

“Kogu Lääne-Balkani piirkond vajab tähelepanu ja arvestades sealseid arenguid ka kinnitust, et Euroopa kursi valinud riike toetatakse jätkuvalt,“ ütles Pentus-Rosimannnus. „Eesti toetab Kosovo püüdlusi Euroopa Liiduga integreerumisel ja on valmis jagama reformikogemusi.”

Pentus-Rosimannuse sõnul on Euroopa Liidu eesmärk edendada Lääne-Balkani riikides rahu, stabiilsust ja majandusarengut ning avada nendele riikidele liitumise perspektiiv. „Meie saame toetada stabiilsust ja arengut Kosovos,“ ütles Pentus-Rosimannus. „Meie huvi on, et Euroopa Liidu piir taga oleks rahu ja Venemaa mõju ei kasvaks seal hiilivalt.“

Kosovos toimuv väliskomisjonide esindajate kohtumine keskendub Euroopa Liidu edasisele laienemise perspektiivile, migratsioonikriisile, Balkani riikide omavahelisele koostööle, äärmusluse ja terrorismivastasele võitlusele regioonis.

Kosovo iseseisvust on tunnustanud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peale Küprose, Kreeka, Rumeenia, Slovakkia ja Hispaania. Piirkonna riikidest ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina.