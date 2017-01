Pentus-Rosimannus: Donald Trumpi edu üks osa on olnud pidev šokeerimine ja ei paista, et see stiil peagi muutuks

Eesti-USA parlamendirühma juht, väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus leiab, et Eesti ülesanne seoses Donald Trumpi intervjuude ja väljaütlemistega on endiselt teha just siinsed mured USA jaoks nähtavaks.

"Trumpi intervjuud ja tviidid on osa talle edu toonud reality show’st, tähelepanu võitmisest. Ametisse astuva presidendina on igal lausel ja tviidil küll hoopis teistsugune kaal, aga nende lugemisel tasub kogu aeg meeles hoida, et tegu on endiselt sellesama mehega, kes valiti presidendiks senise ajaloo ühe kõige vastuolulisema kampaania tulemusel," ütles Pentus-Rosimannus Delfile.

Ta lisas, et Ameerika Ühendriikide uue administratsiooni poliitika sisu kohta põhjalikemate järelduste tegemiseks tuleb rahulikult jälgida laiemat pilti ja vaadata reaalseid tegusid.

"Muidugi võib Trumpi intervjuudest ja tema väljaütlemistest näiteks NATO kohta leida murettekitavat, aga samamoodi tuleb loodetavasti tulevikus olulist rolli mängivate kaitse- ja välisministri kandidaatide kuulamistest Senatis tähele panna seal tugevalt välja öeldud sõnumeid – Venemaa kujutab endast ohtu ja tuleb vastutusele võtta rikkumiste eest. Meie ülesanne jääb kõigist nendest intervjuudest ja tviitidest sõltumata samaks – teha oma panus, siinsed mured ja nende põhjused USA jaoks selgelt ja arusaadavalt kuuldavaks," arvas Pentus-Rosimannus.

"Donald Trumpi edu üks osa on olnud pidev šokeerimine, teadlikult provokatiivsete seisukohtade igasuguse filtrita eetrisse paiskamine. See on aastaid tootnud talle nii olulist tähelepanu, tekitanud arutelu, polariseerinud, ja kuna see on tema jaoks olnud edukas, siis ei ole paista, et hoolimata mõningatest veidi teistsugustest ootustest Trump presidendiks valimise järgselt oma stiili muudaks," lisas riigikogulane lõpetuseks.