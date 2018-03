Pentsik vaatepilt: Saaremaal jälitas karu kabuhirmus põgenevat põtra

Teisipäeva hommikul nägid möödasõitjad Kuressaare–Kuivastu maanteel mõni kilomeeter enne Tagaveret kabuhirmus põgenevat põtra, keda jälitas karu.

"Olin tee äärde seisma jäänud, kui nägin, et põdral on "sõber" ka järgi," rääkis Saaremaa veterinaarkeskuse vanemspetsialist Tiiu Tammik Saarte Häälele.

"Aga samas käis mõte peast läbi, et tal ei saa ju praegu veel väikest vasikat olla. Siis arvasin, et suur kult ajab põtra taga, aga kui ta põõsaste vahelt välja jooksis, nägin, et tegu on hoopis mõmmiga."

Pikemalt saab lugeda Saarte Häälest.