Peipsi järvest toodi välja 640 vana nakkevõrku

Tänavustel keskkonnainspektsiooni korraldatud talgutel eemaldati Peipsi järvest 640 peremeheta nakkevõrku kogupikkusega hinnanguliselt 44 kilomeetrit, teatas keskkonnainspektsioon.

Sel teisipäeval ja kolmapäeval (30. ja 31. mail) Kallaste ümbruses toimunud tragimisel eemaldati veekogust 360 nakkevõrku, lisaks üks ääremõrd ja põhjanooda jooksuköis. Talgute esimesel etapil tragiti võrke Peipsi põhjaosas, kust saadi kätte 280 nakkevõrku.

Lisaks võrkudele eemaldati koristuse käigus järvest ka kümmekond erineva suurusega püügivahendite ankrut ja kaks paadi ankrut.

Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektori Ivo Kase hinnangul on oli tegu tavapärase tulemusega ja üldiselt ei ole olukord aastate jooksul muutunud.

Keskkonnainspektsiooni inspektorite kõrval lõid koristustöödel kaasa ka harrastuspüüdjad ja kutselised kalurid, mis võimaldas otsida püügivahendeid suuremal alal. Paatidega läbiti ligi 2800 kilomeetrit, töötunde tuli ühtekokku 1008.

Vanade triivima jäänud võrkude eemaldamine on vajalik, sest need ohustavad kalu, on ohuks ka veeliiklusele ning lõhuvad veesõidukite mootoreid ja kalastajate püügivahendeid. Tegemist võib olla ebaseaduslikult püügile seatud nakkevõrkudega või tuule ja jääga püügikohast eemale liikunud võrkudega.

Keskkonnainspektsioon korraldab Peipsi järve risuvõrkudest puhastamist alates 2006. aastast. 11 aasta tragimistega on kaldale toodud ühtekokku 7053 vana nakkevõrku.

Peipsi järve vanadest võrkudest puhastamist toetab rahaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.