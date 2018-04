Peeter Järvelaidist saab Kasahstanis prorektor

Tallinna Ülikooli õppejõud, õigusajaloolane Peeter Järvelaid kutsuti tööle Kasahstani Vabariiki, kus ta hakkab pidama Taldõkurgani Riikliku Ülikooli teadus- ja innovatsiooniprorektori ametit.

Järvelaidi ja teiste rahvusvahelise klassi asjatundjate värbamise põhjus on tõsiasi, et Kasahstan on muude ambitsioonikate reformide kõrval võtnud viimasel ajal väga selge suuna ülikoolide ja teadusasutuste üleviimisele Lääne standardile.

Ka hakkavad kasahhid peale pikki aastakümneid kirillitsa asemel taas kasutama ladina tähestikku. Taldõkurgan pole elanike arvult (umbes 130 000) väga suur linn, küll aga oluline kui Almatõ oblasti keskus, kus kasahhid rahvusena selges enamuses.

60-aastane Peeter Järvelaid on töötanud professorina nii Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis kui ka Akadeemias Nord. Ta on olnud nii Eesti Mereakadeemia kui ka Sisekaitseakadeemia rektori kohusetäitja.