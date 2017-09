Peeter Ernits värbas pensionäre nende endi teadmata Keskerakonna nimekirjas kandideerima

Kambja valla valimiskomisjon tuvastas kuus inimest, kes enda teadmata Keskerakonna nimekirjas kohalikel valimistel kandideerivad. Keskerakonna Tartumaa piirkonna juht ja pensionäride värbaja Peeter Ernits eitab pettust.

Vanahärra Madis Zeiki sõnul tuli keskerakondlane Peeter Ernits talle külla rääkima. "Mina sain tema jutust aru, et tema tahab kandideerida, et kas mina olen nõus ja ütlesin, et minu pärast kandideerigu, ja andsin allkirja ära. Aga, et mina ise selle poolt - mina seda Keskerakonda ei seedi," rääkis Zeik ERRi uudisteportaalile.

Zeik ei tulnud selle pealegi, et oma allkirjaga avaldas ta ise soovi kandideerida Keskerakonna nimekirjas. Kambja valla valimiskomisjon on aga veelgi sarnaseid juhtumeid tuvastanud - näiteks helistati segase isikukoodi tõttu ühele 1932. aastal sündinud vanaprouale, kes ei saanud helistamise peale aru, miks valimiskomisjonist helistatakse ja kuhu tema kandideerib.

Kui komisjonist selgitati, et ta on esitanud allkirjastatud avalduse Keskerakonna nimekirjas valimistel osalemiseks, meenus prouale hiljuti Kambjas toimunud koosolek, kus vanaprouad tegid Keskerakonna toetuseks avaldused, saamata aru, et tegelikult olid need avaldused kandideerimaks kohalike omavalitsuste valimistel.

Peeter Ernits kinnitas, et kõik on avalduste alla kirjutanud oma käega. "Kui inimesed pärast ütlevad, et nad ei tea, mida nad tegid, kui nad on oma käega kirjutanud - ma ei oska selle koha pealt mitte midagi öelda," lausus Ernits.

Kandidatuuri tagasivõtmiseks on aega kuni 10. septembrini.