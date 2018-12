Peeter Ernits: Tallinna TV eemaldas mind Keskerakonna käsul saatejuhi kohalt

"Üks asi on Ernitsa tekstis aga ka tõsi. Nimelt see, et palusime temalt (ja ka teiselt saatejuhilt Jakko Välilt) aegsasti informatsiooni, kes saates osalevad. Esiteks on see vajalik, et eetrigraafika (nimed, mis ilmuvad ekraanile) ette valmistada ning teiseks, et tagada saates poliitiline tasakaalustatus. Iga poliitilise debati elementaarne osa on see, et antakse sõna ka vastaspoolele, mitte ei jäeta teda laua taha kutsumata. Vaba vaimu lehvimine pole kindlasti see kui laua taga on neli meest, kes kõik üht juttu räägivad. Eriti igav on selline olukord televaataja jaoks, meeldib see Ernitsale või mitte," lisas Pukk.

"Peeter Ernitsa pahameel on seda enam põhjendamatu, kuna Tallinna Televisiooni nõukogu on vastu võtnud otsuse, mille kohaselt ei tohi Riigikogu valimiste eel (alates 01.01.19) parlamenti kandideerivad inimesed tegutseda TTV-s reporterite, saatejuhtide ja saadete püsikülalistena. Seega pole vahet, kas saatejuhi nimi on Ernits, Vassiljev või Gräzin – kui Riigikogusse kandideerid, siis valimiskampaania perioodil saadet juhtida ei saa. Samasugust süsteemi kasutab ka ERR," põhjendas Pukk Ernitsa tele-ekraanilt eemaldamist.

"Soovitan Peeter Ernitsal kõige pealt paluda Kadri Simsonilt, Yana Toomilt ja Jaak Aabilt vabandust, et asjata neid süüdistab. Seejärel võiks Ernits püüda olla positiivsem ning mõista, et maailm pole vaid mustvalge, kus on tema arvamus ning vale arvamus. Ja lõpetuseks võiks ta ikka Tallinna Televisiooni vaadata, meil on pühade ajal palju häid Eesti filme kavas," tegi Pukk ettepaneku.