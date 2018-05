Peeter Ernits sellest, et Arnold Rüütli sünnipäev vähe tähelepanu saab: näitab ühiskonna väärtusi, igaüks elab oma mullis

Ernits möönis, et Rüütlil on inimestele nii poliitiku kui ka inimesena väga palju õpetada. „Rüütli roll on tänase Eesti näo kujundamisel väga suur. Tema teenetest ma ei hakka rääkimagi, muidu läheks liiga pikale,” naerab Ernits. Küsimusele, kas Rüütli sünnipäeva tulnuks tähistada suursugusemalt, vastas Ernits, et peaks, aga samas – mis tähendab, et veel suuremalt? „Tartus oli kahepäevane konverents, jah, aga eks meedial on ju võimalus seda viga parandada ja suurmehest sünnipäeva eel rohkem kõneleda,” tõdes ta. „Samas eks see näitab ühiskonda ja selle väärtuseid, igaüks elab oma mullis.”

„Mina soovin Arnold Rüütlile muidugi tervist, ärksat vaimu ja huvi ilmaasjade vastu, aga see on tal muidugi kõik olemas,” sõnab ta ja jääb mõttesse. „Kõike kõige paremat, sügav ja siiras kummardus talle tema tegemist eest. Tema panus Eesti tänase näo ja ilme kujunemisel on hindamatu,” lõpetas Ernits oma õnnesoovi Rüütlile.