Peeter Ernits: neid, kes lähevad valimisliitudesse, tuleb väga karmilt kohelda

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Peeter Ernits kinnitas, et tema Edgar Savisaare nimekirjaga ei liitu ning suhtub valimisliitudes kandideerijatesse kriitiliselt.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase pingutustest hoolimata pole Edgar Savisaart ja tema järgijaid suudetud teistega ühte jalga käima panna.

See võib tähendada, et IRL-ist lahkumisest teatanud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni kõrval võivad valitsusele selja pöörata ka mõned Keskerakonna riigikogu fraktsiooni saadikud. 56lt 54 saadikuni kahanenud häälte arv võib lähipäevil veelgi suurema vähikäigu teha.

Tõenäoliselt homme kutsub Edgar Savisaar kokku pressikonverentsi, kus teatatakse Savisaare nimekirja loomisest. Nimekirjas olevat Olga Ivanova, Oudekki Loone ja tõenäoliselt ka Yana Toom.

Varem on räägitud ka pikemast nimekirjast, ent Edgar Savisaare hea sõber, Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Peeter Ernits välistas täna enda osaluse Savisaare nimekirjas.

Tema oli ka ainus, keda Delfil õnnestus kätte saada. Hoolimata korduvatest katsetest, ei kergita keskerakondlased saladusloori: Toom ega Ivanova ei vasta kõnedele, Loone võtab esialgu küll vastu, lubades hiljem aega leida, ent pärast seda on ka tema kättesaamatu.

Ernits ütles Delfile, et töötab Keskerakonna edu nimel Tartumaal. “Ma tegelesin eile ja tegelen ka täna Keskerakonna Tartumaa valimiste ettevalmistamisega ja nimekirjade koostamisega kõikides Tartumaa omavalitsustes. Ma püüan saavutada võimalikult hea tulemuse Keskerakonnale.”

Ta kinnitas, et suhtub Keskerakonnast eraldi kandideerijatesse kriitiliselt. “Olen väga teravalt välja öelnud, et neid, kes lähevad valimisliitudesse, tuleb väga karmilt kohelda. Ka Tartumaal on sama asi.”

Hiljuti kohalikel valimistel kandideerimisest teatanud, aga nimekirjast vaikiva Edgar Savisaarega jaanipäeva tähistanud Ernits sõnas, et ei arutanud endise Keskerakonna esimehega, millises nimekirjas too kandideerida plaanib.

“Vanad sõbrad said kokku, rääkisime elust ja armastusest, Lähis-Ida poliitikast, Ukrainast, Venemaast, Ameerika Ühendriikidest, Trumpist, minevikust, filmidest — meil on väga mõnus olla.”

Aga kas tuleviku teemadel ei rääkinud? “Tervisest muide ei rääkinud. Edgar oli silmatorkavalt heas vormis kogu selle õhtu. Ei, selliseid (nimekirja teemal — toim) arutelusid ei olnud. Ei olnud seal mingisuguseid salaleppeid.

Küsimusele, kuidas suhtuda Ernitsa tänasesse väljaütlemisse, et ta häbeneb Haabersti hõberemmelga sündmuste valguses Tallinna juhtidega samasse erakonda kuulumist, vastas ta, et see ei tähenda erakonnale selja pööramist. Praegusel juhul ei meeldi talle Tallinna linnajuhtide tegevus, kuid see ei tähenda, et ta sooviks riskida erakonnast väljaviskamisega, kandideerides eraldiseisvas nimekirjas. “Poliitika on kompromisside kunst,” märkis ta.

Ernitsal ajas harja punaseks tõik, et tema hinnangul pole Haabersti ristmiku ehitamisel arvestatud ei inimese ega loodusega. “Seda on tuima kalapilguga valimisi silmas pidades läbi viidud. Ei ole see, et me oleme ühes erakonnas ja tuleb silm kinni pigistada. Mina ei ole mingi puukallistaja, pigem on nad puule kahju teinud,” lisas Ernits.

“Hõberemmelga kui sümboli juures kajastub, kui räpakalt ja kiirustades on Tallinna linnavalitsus tegutsenud ühe suure ja olulise objektiga. Ma ei ole selle korda tegemises vajalikkuses kordagi kahelnud, aga tuleb arvestada, et linnaruumis ei ole asfalt ja autod primaarsed," selgitas Ernits.