Peeter Ernits: Kui imet ei juhtu, tuleb Savisaare valimisliit

Riigikogu liige Peeter Ernits (KE) sõnas, et eilne Savisaare liidu koosolek oli tema jaoks viimane piisk, mis andis märku, et kahe Keskerakonna poole vahele on jäänud liiga suur lõhe, et nad suudaksid Tallinnas valimistele vastu minna ühes nimekirjas. „Kui varem üritasin ise hoida kahte poolt kuidagi koos, siis aeg on näidanud, et dialoogi võimalust väga pole,“ lausus ta.

Ernits lisas, et see aga tähendab, et tõenäoliselt võib Tallinnas kukkuda Keskerakonna ülemvõim. „Sisuliselt mängitakse tulega. Eilne ettepanek, üldnimekirja esikoht oli Savisaare jaoks otsene mõnitus, kuna see on sisuliselt tühi pakkumine.“

Esikoht tähendab sisuliselt seda, et kui kandidaadil jääks hääli isikumandaadi saamiseks väheks, võimaldab erakonna hääled viia väheste häältega kandidaadi ikkagi valituks. Savisaarel ilmselt sellega probleeme ei tohiks olla.

Ernits märkis, et Savisaar Tallinna linnapeakohast enam ei unista, kuid siiski ootas ta midagi konkreetsemat. „Ise ta erakonnast lahkuda ei kavatse.“

Tasuta valimiskampaania

Ernits lausus, et Savisaare jaoks oli väga tugevaks ajendiks valimistel siiski osaleda just prokuratuuri tegutsemine ning see, et ta kuulutati piisavalt terveks, et osaleda kohtulahingutes. „Riigiprokuratuur maksab sisuliselt kinni tema valimiskampaania, kuna pea iga nädal kuni valimisteni viivad kohtuistungid teda automaatselt igale poole meediapilti. Ta saab sedaviisi lihtsalt oma sõnumeid edastada, ilma et peaks vaeva nägema.“ Ernits viitas, et loomulikult polnud see sedasi planeeritud, aga võetakse olukorrast maksimumi.

Ernits ise Savisaare nimekirjaga liituda hetkel ei kavatse, kuna praegu räägitakse vaid Tallinna põhisest liidust. Ernits ise juhib Keskerakonna Tartumaa ringkonna tööd valimiste eel. Huvilisi Tallinnas olevat umbes kaheksakümne ringis, eile oli kohal umbes 35 inimest. „Ühe asjana paistab, et sundüürnikute grupp tuleb Savisaare taha.“

See tähistab teatavat muutust Ernitsa seisukohtades: varem on ta Delfile kinnitanud, et tema Edgar Savisaare nimekirjaga ei liitu ning suhtub valimisliitudes kandideerijatesse kriitiliselt. "Olen väga teravalt välja öelnud, et neid, kes lähevad valimisliitudesse, tuleb väga karmilt kohelda," ütles Ernits umbes kuu aja eest. Edgar Savisaare suhtes ei paista see seisukoht kehtivat.

Eilset koosolekut oli juhtinud möödunud aastal Savisaare toetusgrupi loonud Anna Žinkovskaja. Peamiselt kõneldi Ernitsa sõnul ideoloogilistel küsimustel ehk mida nad on lubanud, mis on jäänud tegemata. Konkreetselt nimekirja organiseerimisest ei kõneldud, kuigi esitlus hõlmas viidet Savisaare liidule 2017. Koosoleku toimumise kohta oli Ernits saanud sõnutsi teada mõni päeva enne.

Koosolekul käisid teiste seas endine Keskerakonna propagandalehe Kesknädal peatoimetaja Urmi Reinde, kunstnik ja agar meeleavaldustel osaleja Neeme Lall ja mõneti skandaalse mainega poliitik Priit Kutser, aga ka "Kolme õe" afääris aktiivselt osalenud Olga Ivanova.