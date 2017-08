Peeter Ernits: Kadri-Ann Sumera Savisaare nimekirja lisamise jutt oli karsumm-efekt

Paari päeva eest kõlas meedias, et Lepo Sumera tütar Kadri-Ann lisati tema teadmata Savisaare nimekirja. Peeter Ernits selgitas Delfile, et Sumera tütart ega leske, kelle viibimisest Savisaare üritusel kogu jutt üldse lahti läks, ei lisatud nimekirja, vaid sellise järelduse tegi üritusel viibinud ajakirjanik.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Peeter Ernitsa sõnul olid Kadri-Ann Sumera Savisaare nimekirja liikmena väljakuulutamine segadus. Ernits rääkis TV3 ajakirjanikule, kes tema teada möödunud nädalal Ülemiste Citys Savisaare valimisliidu koosolekul kohal olid ning mainis peale Edgar Savisaare, Olga Ivanova, Meelis Pai ja Mart Viisitamme ka Lepo Sumera leske. Viimane oli küll koosolekul kohal, kuid ei teadnud sedagi, et üritusel valimistest juttu tuleb. Tema kutsuti kohale sõnadega, et räägitakse sundüürnike teemast, mis teadupärast Sumerate perekonna jaoks praegu vägagi oluline on. Kuidagi sai aga uudises Lepo Sumera lesest sootuks Sumera tütar. Ernits nimetas seda karsummi-efektiks. Soiver ütles Õhtulehele, et info Kadri-Ann Sumera valimisliitu kuulumise kohta tuli just Peeter Ernitsa suust. „Ta rääkis ikkagi nimekirjas olemise kontekstis,“ ütles Soiver, kes enda kinnitusel tugines nimelt Ernitsa sõnadele.

Sumera nimekirja sattumist kõrvale jättes tõstis Ernits esile, et üritusel olid kohal ka kirjanik ja ajakirjanik Reet Kudu ning Neeme Lall, kuid Ernits nentis, et ainuüksi koosolekul kohal viibimine ei tähenda, et need umbes 40 inimest ka Savisaare nimekirjas kandideerivad. Ka Ernits ise ei kandideeri Savisaare nimekirjas, vaid hoopis Keskerakonna nimekirjas Tartus. Mart Viisitamm on aga end Ernitsa sõnul tallinlaseks registreerinud, nii et juba sellest võib omad järeldused teha.

Läbi on käinud, et Savisaare valimisliidus on 80 inimest. Ernits rõhutas aga, et koosolekul olid kohal tema jaoks tundmatud noored vene keelt kõnelevad noored mehed ja naised ning sõna võttis „noor neiu Anna“ (Žinkovskaja – toim.), kelle nimekirjas on mehe sõnul 1600 inimest. Nii usub Ernits, et Savisaare nimekiri saab olema tunduvalt pikem, kui on seni räägitud. Kes seal peale juba mainitute veel saab olema, ei osanud Ernits täpsustada. Ta selgitas, et suhtleb Savisaarega küll iga päev, kuid nimekirjaga tema ei tegele.

Vastates küsimusele, kas Savisaare nimekirja tulek on tagasipöördumatu, vastas Ernits, et teoreetiliselt võib kõik veel muutuda, kuid tema teada ei ole selleks ühtegi sammu astutud. Ta ise on püüdnud hoida habrast kontakti kahe poole vahel ja soovitanud korduvalt anda Edgar Savisaarele Lasnamäe esinumbri koht, sest esikoht Tallinna üldnimekirjas on üksnes mõnitamine. „Ma arvan, et see ei võtaks tükki ära. Võib-olla kellegi au natukene riivaks,“ sõnas Ernits ja lisas, et ta ei pea silmas Jüri Ratast. Praegu on Keskerakond Lasnamäel esinumbriks seadnud Mihhail Kõlvarti, kes oleks Ernitsa sõnul ehk nõus kandideerima ka Savisaare järel teisel kohal.

Olukord võib aga Ernitsa hinnangul omakorda muutuda ka pärast valimisi, kuivõrd Edgar Savisaar on öelnud, et ta ei lähe kandideerima Keskerakonna vastu.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev on 15. oktoobril.