Peeter Ernits: Haabersti remmelgal on eriline väärtus

Riigikogu liige Peeter Ernits on väga pettunud, et Haabersti ristmikul kasvav hõberemmelgas maha võetakse. Tema arvates on puul eriline väärtus ja ta leiab, et teed saab ehitada ka nii, et remmelgas võiks alles jääda.

Ernits nõustub, et puuga oleks pidanud tegelema juba aasta eest, mil ehitusplaanid tehti, aga leiab, et seda maha võtta oleks kohatu.

"Rääkides tendroloogidega ja arboristidega on see hiidpuu väga heas seisus," ütles Ernits. "Suured puud ja üleüldse puud on linna omaette väärtus. See konkreetne puu kuulub Tallinna silmapaistvamate puude hulka. Hetkel on Tallinnas kaitse all 74 puud, aga ka umbes 800 suure tähtsusega puud, keda keegi ei kaitse."

Ernitsa hinnangul oleks võinud teed natukene nihutada, kuid seda ei tehtud. "Minu seisukoht on, et projekti peaks mõne koha pealt muutma," sõnas Ernits. Saadik leiab, et projekti muutmine on võimalik, kuigi see on ametnikele ebamugav. "Parem on jõuga peale minna, nagu homme juhtub," ironiseeris ta.

Kogu olukord on Ernitsa sõnul absurdne. "Tallinn liigub teatavasti Rohelise pealinna poole Jüri Ratase algatusel, aga siis tehakse niimoodi," osutas ta.

Samuti ütles Ernits, et pole nõus väitega, et puu peaks maha võtma sellepärast, et see 20 aasta pärast niikuinii sureb. "Ka nemad surevad ära siis ja mina suren, aga sellepärast ei pea neid ega mind kohe maha laskma," võrdles Ernits.

Haabersti hõberemmelga juures on juba mitu nädalat laagris olnud looduskaitsjad, kes on puud ööpäevaringselt valvanud. Tallinna keskkonnaamet andis puu mahavõtmiseks loa ja täna käis kohal ka politsei, kes teatas looduskaitsjatele, et homme hommikuks tuleb puu juurest ära minna, sest siis võetakse remmelgas maha.

Puukaitsjad aga alla ei anna ja võitlevad remmelga eest edasi. Facebookis on loodud üritus, kus kutsutakse homseks inimesi kokku remmelgat kaitsma. Samuti saatsid vabatahtlikud palveavalduse Haabersti hõberemmelga raieloa tühistamiseks.

Hõberemmelga kaitsele asusid ka riigikogu liikmed. Nimelt tegid riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma liikmed Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Mart Nutt ja Rainer Vakra pöördumise ministrite, muinsuskaitseameti ja linna poole. Saadikute sõnul on Haabersti hõberemmelgas muutunud looduslikuks pühapaigaks, mistõttu ei saa puu mahavõtmine kõne allagi tulla.