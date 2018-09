Peeter Ernits astus Keskerakonnast välja ja liitub EKRE-ga

„Viimase nelja aastaga on maailm kardinaalselt muutunud ja ma olen

veendunud, et praegusel keerulisel hetkel on EKRE ainus poliitiline

jõud, mis suudab Eesti suveräänsust maksimaalselt kaitsta. Soovin omalt

poolt toetada seda jõudu,“ põhjendab Ernits oma otsust. Ernits näeb EKRE-s vajalikku sisemist jõudu murda niinimetatud

kartellierakondade tekitatud stagnatsiooni.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul on Ernitsat juba pikka aega erakonda kutsutud ning oodatud, sest tema vaated Eesti elule on EKRE väärtustega väga lähedased. „Meenutan, et Peeter on varem ka kandideerinud EKRE eelkäija Rahvaliidu ridades Riigikokku. Ta on meie jaoks oma inimene.“

Peeter Ernits on andnud nõusoleku kandideerida eelolevatel valimistel

riigikogusse EKRE nimekirjas, kuid mingit konkreetset positsiooni temaga

kokku lepitud ei ole, vaid ta osaleb erakonnas toimuvatel sisevalimistel.

Ernits liitus äriregistri andmetel Keskerakonnaga 1. septembril 2015 ja kogus sama aasta riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaal Keskerakonna nimekirjas kandideerides 824 häält.