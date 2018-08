Peep Põdder: Savisaarel on tõsised mäluprobleemid ja ajukahjustus. Kas ta üldse saab aru, mis toimub?

„Minu jaoks on suur probleem tema vaimne võimekus. Küsimus on, kas ta saab üldse aru, mis toimub. Edgaril on tõsised mäluprobleemid ja tal on ajukahjustus,” rõhutab Põdder. „Ta võib ju seal kohtus olla, aga kui ta ikka kõigest aru ei saa...”

Põdder kinnitab, et Savisaar ei trikita kuidagi ravimite võtmisega, vaid tal lihtsalt pole enam mingit mälu. „Ta teeb endale süsti, kümme minutit hiljem on ta unustanud, et süsti tegi, ja teeb veel. Või siis vastupidi, unustab, et pidi süsti tegema, ja ei tee,” kirjeldab Põdder. „Sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed. Ta pole iseseisvalt võimeline oma ravi juhtima,” lisab ta.

Põdder rõhutab, et Savisaar tõesti ei mäleta asju ja sageli pole kasu ka abistajatest. „Ta abilistel pole meditsiinilist tausta ja ega ööpäev ringi keegi tal juures pole.”

Põdder nendib, et Savisaar ei orienteeru enam ajas ega kohas – ta ei tea sageli, mis päev on, isegi mitte seda, mis aastaaeg on. „Ta võib olla pool tundi adekvaatne ja siis tuleb vahe sisse ning ta võib tükk aega vaielda, kas lestakala elab Peipsi järves või mitte,” kirjeldab Põdder Savisaare käitumist.

Raviarst ütleb, et rääkis oma patsiendiga veel eile hommikul enne kohtu otsust, jutt käis Savisaare veresuhkrunäidust, mis oli taas liiga kõrge. Põdder märgib, et Savisaarel polnud näiteks aimugi, et sel päeval tuleb tema jaoks oluline kohtuotsus.